Lavinia Wollny: Fans entdecken süßes Detail bei ihrem Sohn, nur der Name irritiert

Hückelhoven - Linus Tim Wollny begeistert das Netz: Am Mittwoch präsentierte Mama Lavinia Wollny (23) ihren Sohn erstmals der Öffentlichkeit. Ein süßes Detail sticht den Fans dabei sofort ins Auge, der Name hingegen sorgt für Irritationen.

Lavinia Wollny (23) ist am 19. April zum zweiten Mal Mutter geworden. Der kleine Linus Tim ist (aktuell) das jüngste Mitglied der TV-Großfamilie. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshots, Bildmontage)

Die 23-jährige Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) schwebt derzeit im absoluten Mama-Glück. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tim Katzenbauer (24) und der gemeinsamen Tochter Haylie Emilia (1) fieberte die TV-Bekanntheit über viele Wochen ihrer zweiten Geburt entgegen.

Am 19. April war es dann so weit und der kleine Wonneproppen (4100 Gramm) erblickte das Licht der Welt. Nach einer intensiven Kennenlernzeit teilte Lavi am Mittwoch (3. Mai) den ersten gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Baby-Sohn und verriet dabei auch gleichzeitig dessen Namen.

Dieser stellte für eine Vielzahl der Fans diesmal eine echte "Enttäuschung" dar. "Schöner Name, aber irgendwie viel zu gewöhnlich für eure Familie", lautete der Tenor aus den Reihen der Community.

Einige äußerten zudem ihre mutmaßlich nicht ganz ernst gemeinten Bedenken, Oma Silvia könnte mit der Namenswahl für ihren 17. Enkel überfordert sein.