Lavinia Wollny postet erstes Update nach Geburt: "Kommen erstmal richtig an"

Lavinia Wollny (23) wurde am 19. April zum zweiten Mal Mutter. © RTLZWEI

Am vergangenen Mittwoch war es endlich so weit: Die 23 Jahre alte Lavinia wurde in den OP geschoben, um ihr zweites Kind per geplantem Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen.

Am Samstag - lediglich drei Tage später - durfte sie die Heimreise antreten und so beginnt die neue Woche im eigenen Zuhause.

"Uns geht es soweit gut", beruhigte sie ihre Fans. "Wir kommen jetzt erstmal richtig an und kommen in den Alltag zu viert rein." Ob sie damit auch gleichzeitig eine kleine Social-Media-Pause einläutete, ließ sie zunächst offen.

Auf dem kurzen Video, welches Lavinia ergänzend in ihrer Story teilte, sieht man nicht viel vom Körper des kleinen Jungen. Er scheint in einem kleinen Babynest zu liegen und ist warm eingepackt in einen hellblauen Fleece-Anzug.

Am Mittwoch hatte beinahe der gesamte Wollny-Clan im Krankenhaus auf sein neues Familienmitglied gewartet. Doch erst 24 Stunden später brachte Neu-Mama Lavinia auch ihre Anhängerschaft auf den neuesten Stand und stellte ihren Sohn vor. Allerdings gab es von ihm nur ein kleines Händchen zu sehen.

Auf den Namen des neuen Erdenbürgers warten die mehr als 38.000 Follower weiterhin vergeblich.