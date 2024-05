Sylvie Meis' Sohn Damian zeigt sich frisch verliebt im Netz: Sie ist keine Unbekannte!

Hamburg - Der Sohn von Moderatorin Sylvie Meis (46) und Ex-Fußball-Profi Rafael van der Vaart (41) wird immer erwachsener: Am Mittwoch zeigte sich Damian van der Vaart (17) ganz verliebt an der Seite seiner neuen Freundin Romy Gentile (15) – und sie ist keine Unbekannte.

Die beiden Teenager scheinen es ziemlich ernst miteinander zu meinen. Dafür dürfte Damians erste Liebe zu Laerke Wiktoria, in der viele Fans einen Sylvie-Meis-Lookalike gesehen hatten, längst wieder der Vergangenheit angehören.

Genau wie ihre Schwiegermutter in spe scheint auch Romy den öffentlichen Auftritt nicht gerade zu scheuen. Im Gegenteil: "Ich habe viel Spaß daran, TikTok-Clips und Instagram-Posts zu machen! Meine Themen sind Mode und Lifestyle, aber es gibt noch viele andere hübsche Dinge zu entdecken", stellt sich die 15-Jährige selbst im Netz vor.

Während sie bei Instagram nur wenige Tausend Follower hat, folgen ihr bei TikTok immerhin schon mehr als 70.000 Menschen.

In einem Lip-Sync-Video hatte sie ihrer Community aber schon vor zwei Wochen ihre neue Liebe vorgestellt. "OMG das ist so süß", "Lieblingspaar" und "niedlich", hieß es dazu in den überwiegend wohlwollenden Kommentaren.