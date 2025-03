Lavinia Wollny verrät traurigen Grund: Deshalb war es zuletzt so still um sie

"Guten Morgen, ihr Lieben, lange war es hier ruhig", begann Lavinia ihr kurzes Statement. Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Den Kindern geht es wieder zu 100 % gut. Haylie geht auch wieder in den Kindergarten." Ihre Fans können also aufatmen.

Mehr gab es von der Blondine zuletzt allerdings nicht mehr zu lesen. Auch in ihrer Storys meldete sich die RTLZWEI-Bekanntheit über mehrere Tage und Wochen nicht mehr bei ihren rund 238.000 Followern. Was war los?

Im Rahmen der RTLZWEI-Reality-Doku "Die Wollnys" krachte es zuletzt immer häufiger zwischen der 25-Jährigen und ihrem Verlobten Tim (26). © RTLZWEI

Das Wohl der Zweijährigen und ihrem kleinen Bruder Linus (1) stehen bei der 25-Jährigen stets "an erster Stelle", wie sie mit Nachdruck betonte. Zuletzt habe allerdings die gesamte Familie immer wieder mit heftigen Infekten zu kämpfen gehabt.

Doch nicht nur das heimische Krankenlager raubte Lavinia viel Energie, sondern auch der Umzug samt Kind und Kegel in ein neues Zuhause. Das Problem: Von ihrer Großfamilie gab es keine Hilfe, da die meisten Mitglieder ja aktuell in der Türkei leben.

Hinzu kamen in der Vergangenheit auch immer wieder Gerüchte, dass sich die Wollny-Tochter von ihrem Verlobten Tim getrennt haben könnte. Ein Indiz dafür war unter anderem, dass der 26-Jährige auf einem Gruppenfoto für die jüngste Staffel von "Die Wollnys" fehlte.

Lavinia begründete das Fernbleiben ihres Liebsten in einer Instagram-Fragerunde so: "Tim ist auf dem Foto nicht mit drauf, weil er an diesem Tag, als wir das Shooting hatten, arbeiten musste!" Zwischen ihnen sei "alles in Ordnung".