"Das ist so unangenehm": Gast über Taylor Swifts Hochzeit verärgert
USA - "It's a Love Story, Baby" – und es soll auch die Promi-Hochzeit des Jahres werden! Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben, doch ein Gast zeigte sich bereits jetzt verärgert!
Denn eine nicht namentlich genannte Person erklärte gegenüber der Daily Mail, dass auf der Hochzeitseinladung vermerkt gewesen sei, sie dürfe keine Begleitperson mitbringen.
"Auf meiner Einladung stand, dass ich keine Plus-eins-Person mitbringen darf", so die Quelle.
Weiter hieß es: "Was soll ich denn machen? Alleine hingehen? Das ist so unangenehm. Ich glaube nicht, dass ich hingehen werde, weil ich nicht alleine auftauchen möchte und dort wahrscheinlich kaum jemanden kenne."
Die verärgerte Person beschwerte sich zudem darüber, dass andere Gäste offenbar eine Begleitperson mitbringen dürfen.
"Ich weiß, dass Selena Gomez ihren Ehemann Benny Blanco mitbringt – sie hat also eine Plus-eins-Person. Aber ich darf niemanden mitbringen, nur weil ich Single bin", hieß es weiter.
Zwar habe die Person Verständnis dafür, dass die Location vermutlich nur Platz für eine begrenzte Anzahl an Gästen biete, dennoch habe sich die Situation "nicht besonders schön" angefühlt.
Gerüchten zufolge soll die glamouröse Feier bereits Anfang Juli stattfinden. Wo genau geheiratet wird, soll den Gästen allerdings erst am Morgen der Zeremonie mitgeteilt werden – offenbar aus Sicherheitsgründen.
Diese Stars stehen auf Taylor Swifts Hochzeitsgästeliste
Page Six enthüllte inzwischen erste Namen prominenter Gäste, die angeblich eingeladen worden seien. Demnach soll ihre langjährige Freundin, die Schauspielerin Zoë Kravitz (37), Teil der Feier sein – auch wenn ihre Beziehung in letzter Zeit angespannt gewesen sein soll.
Ob ihr Verlobter Harry Styles (32) – der zugleich auch der Ex-Freund von Swift ist – an der Feier teilnehmen wird, ist unklar, da er sich derzeit auf Tour befindet. Schauspieler Miles Teller (39) und seine Frau Keleigh Sperry (33), die früher als enge Freunde des Paares galten, sollen womöglich nicht eingeladen sein.
Sicher eingeladen seien dagegen zahlreiche enge Freundinnen der "Cruel Summer"-Sängerin – darunter Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), die Haim-Schwestern und Model Cara Delevingne (33).
Auch einige Football-Stars sind zu erwarten, laut einem Insider seien NFL-Hochzeiten "riesig". Eine Quelle erklärte: "Viele Spieler fühlen sich verpflichtet, ihr gesamtes Team, die Partnerinnen der Spieler und den Trainerstab einzuladen. Dadurch wird die Gästeliste unglaublich schnell riesig."
Kelce steht seit Jahren für die Kansas City Chiefs auf dem Feld und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl.
Ob auch Swifts ehemalige beste Freundin Blake Lively (38) eingeladen wird, bleibt derzeit unklar. Seit einiger Zeit gelten die beiden Frauen als zerstritten, nachdem die Schauspielerin Swift in ihren Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) hineingezogen hatte.
Titelfoto: John Locher/AP/dpa