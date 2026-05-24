"Das ist so unangenehm": Gast über Taylor Swifts Hochzeit verärgert

USA - "It's a Love Story, Baby" – und es soll auch die Promi -Hochzeit des Jahres werden! Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben, doch ein Gast zeigte sich bereits jetzt verärgert!

Noch in diesem Jahr wollen sich Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) das Jawort geben. © Emily Curiel/ [email protected] /TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Denn eine nicht namentlich genannte Person erklärte gegenüber der Daily Mail, dass auf der Hochzeitseinladung vermerkt gewesen sei, sie dürfe keine Begleitperson mitbringen.

"Auf meiner Einladung stand, dass ich keine Plus-eins-Person mitbringen darf", so die Quelle.

Weiter hieß es: "Was soll ich denn machen? Alleine hingehen? Das ist so unangenehm. Ich glaube nicht, dass ich hingehen werde, weil ich nicht alleine auftauchen möchte und dort wahrscheinlich kaum jemanden kenne."

Die verärgerte Person beschwerte sich zudem darüber, dass andere Gäste offenbar eine Begleitperson mitbringen dürfen.

"Ich weiß, dass Selena Gomez ihren Ehemann Benny Blanco mitbringt – sie hat also eine Plus-eins-Person. Aber ich darf niemanden mitbringen, nur weil ich Single bin", hieß es weiter.

Zwar habe die Person Verständnis dafür, dass die Location vermutlich nur Platz für eine begrenzte Anzahl an Gästen biete, dennoch habe sich die Situation "nicht besonders schön" angefühlt.

Gerüchten zufolge soll die glamouröse Feier bereits Anfang Juli stattfinden. Wo genau geheiratet wird, soll den Gästen allerdings erst am Morgen der Zeremonie mitgeteilt werden – offenbar aus Sicherheitsgründen.