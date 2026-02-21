Bewegende Worte: TV-Star trauert um seine Mutter

Aachen (Nordrhein-Westfalen) - Es sind bewegende Worte, die der ehemalige " Bachelorette "-Gewinner Leander Sacher (28) in seinem neuesten Instagram-Post teilt. Der Grund ist ein sehr trauriger.

Reality-Star Leander Sacher (28) trauert um seine Mutter. © Instagram/leander_sacher (Screenshot)

"Vor mehr als drei Monaten durfte ich das letzte Mal deine Hand halten, und seitdem ist da eine Lücke. Eine Lücke, die so viel Leere hinterlässt", beginnt der Influencer seinen Beitrag.

Hintergrund: der 28-Jährige trauert um seine geliebte Mama, die nach langer und schwerer Krankheit gestorben ist.

"Du hast drei Jahre lang gekämpft. Wir haben mit dir gekämpft, alles versucht. Diese Zeit war so kräftezehrend", führt der Reality-Star weiter aus.

Er habe so geweint, als seine geliebte Mama die Diagnose bekommen habe, doch sie habe trotzdem nie aufgegeben.

"Ich sage immer, du wärst mit deinem Mut bis zur Antarktis und durch jede Wüste gegangen", so Leander.

Seine Mutter, die er größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, sei so lebensfroh und gewillt gewesen, noch viele schöne Jahre zu haben.