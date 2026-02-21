Bewegende Worte: TV-Star trauert um seine Mutter
Aachen (Nordrhein-Westfalen) - Es sind bewegende Worte, die der ehemalige "Bachelorette"-Gewinner Leander Sacher (28) in seinem neuesten Instagram-Post teilt. Der Grund ist ein sehr trauriger.
"Vor mehr als drei Monaten durfte ich das letzte Mal deine Hand halten, und seitdem ist da eine Lücke. Eine Lücke, die so viel Leere hinterlässt", beginnt der Influencer seinen Beitrag.
Hintergrund: der 28-Jährige trauert um seine geliebte Mama, die nach langer und schwerer Krankheit gestorben ist.
"Du hast drei Jahre lang gekämpft. Wir haben mit dir gekämpft, alles versucht. Diese Zeit war so kräftezehrend", führt der Reality-Star weiter aus.
Er habe so geweint, als seine geliebte Mama die Diagnose bekommen habe, doch sie habe trotzdem nie aufgegeben.
"Ich sage immer, du wärst mit deinem Mut bis zur Antarktis und durch jede Wüste gegangen", so Leander.
Seine Mutter, die er größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, sei so lebensfroh und gewillt gewesen, noch viele schöne Jahre zu haben.
Leander Sacher gewinnt siebte Staffel von "Die Bachelorette"
Der 28-Jährige vermisse die Gespräche, die Blickwinkel und die Sichtweise seiner Mutter, die viel zu früh gegangen sei.
"Aber mach dir keine Sorgen um mich, um uns oder um Fino. Das habe ich dir zuletzt immer wieder gesagt. Ich werde auf alle aufpassen", verspricht der einstige "Bachelorette"-Gewinner seiner verstorbenen Mutter.
Bei Fino handelt es sich um die französische Bulldogge des Aacheners. Und mit "uns" sind Leander selbst und seine Lebensgefährtin, die Ex-Bachelorette Maxime Herbord (31), gemeint, mit der er seit 2022 zusammen ist. Zuvor hatte er in der siebten Staffel der RTL-Show das Herz von Melissa Damilia (30) erobert, doch die Beziehung hielt nicht lange.
Abschließend richtet er noch eine rührende Danksagung an seine geliebte Mutter: "Danke für alles, Mama. Ich werde dich für immer in meinem Herzen tragen."
Titelfoto: Instagram/leander_sacher (Screenshot)