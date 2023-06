Leichtathletik-Ass erholt sich vom stressigen Sport-Alltag: Dass Ihr Baby dabei ist, gefällt nicht jedem

Dillenburg - Das lief nicht wahrscheinlich nicht so, wie sich Gesa Krause (30) das erhofft hatte. Die frischgebackene Mama zeigte jüngst ihre vor wenigen Wochen geborene Tochter deutlich sichtbar im Netz. Von vielen Fans gab's dafür aber ordentlich Schelte.

Auf Instagram zeigte sich Neu-Mama und Hürden-Ass Gesa Krause (30) zum wiederholten Male mit ihrer Tochter, verdeckte dabei ihr Gesicht erneut nicht. © Montage: Instagram/gesa_krause

Ende April erblickte Lola, wie die Tochter der Olympia-Teilnehmerin im Hürdenlauf heißt, das Licht der Welt. Seitdem ist sie der gesamte Stolz ihrer sportlichen Mama. Das veranlasste Krause wohl auch dazu, ihren kleinen Sonnenschein bereits wenige Tage nach der Geburt im Netz zu zeigen - unzensiert.

Schon damals hatte es aufflackernde Kritik aus den Reihen ihrer Fans und Follower in den sozialen Netzwerken gegeben. Nur ließ sich die 30-jährige Profi-Athletin davon keinesfalls aus der Fassung bringen. Viel eher setzte sie dem noch einen drauf, indem sie sich sogar beim Stillen zeigte.

Zuletzt war bei sommerlichen Temperaturen dann ein gemeinsames Mutter-Tochter-Erholungsbad im hauseigenen Whirlpool angesagt, bei dem sich vor allem die zweimalige Europameisterin vom wieder auflebenden Sportler-Stress erholen konnte. Und auch ihr Nachwuchs scheint ihren Angaben nach bereits große Freude am kühlen Nass zu haben, wie Krause auch auf Instagram schreibt.

All diese entzückenden Einzelheiten und privaten Einblicke, wurden von vielen ihrer Follower durchaus wohlwollend aufgenommen. So merkten einige die bereits jetzt aufkommende optische Ähnlichkeit von Mutter und Tochter an.

So manchem Zeitgenossen ging das ganze - wohl auch nicht zum ersten Mal - aber dann doch zu weit.