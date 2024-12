Kilo-Schock beim Kleingarten-Sheriff: "Lügenbarometer will mir Übergewicht unterstellen!"

"Kannste vergessen", so die erste Reaktion des aus der Kabel-Eins-Sendung "Die Schrebergärtner" bekannten Baumann. Um im nächsten Moment mehr oder weniger zu scherzen: "musst du noch eine zweite holen für mich".

"Heute möchte ich wissen, was und wie viel ...", lässt seine Frau Carola den Satz unbeendet, stellt ihm aber demonstrativ eine Körperwaage vor die Nase.

Das neueste Video auf dem Instagram-Profil des 1. Vorsitzenden der "Gartenfreunde Südost e. V." offenbart eine Maßnahme, auf die der 61-Jährige mal so gar keinen Bock hat.

Er soll recht behalten, es zeigt mehr als 130 Kilogramm an. Jetzt will der 61-Jährige abspecken. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kleingartensheriff

"Herrjemine, das Lügenbarometer will mir doch glatt 'n Übergewicht unterstellen!", heißt es im Text zum Video. Das braucht zunächst einen Moment, um sich einzupendeln, zeigt am Ende 131,2 Kilogramm an.

"130 ist viel! Ich hatte schon weniger, im Frühjahr waren es 125", zeigt sich die TV-Bekanntheit einsichtig. Im Sommer habe er jedoch nicht so arbeiten können. "Das hat man schon gemerkt", versucht er sich an einer Erklärung. Und steckt sich gleich ein hohes Ziel - 100 Kilo.

Heißt, er müsste gut 30 Kilo abspecken. Und dabei setzt Baumann auf seine Fans. Die sollen ihre Tipps zum Abnehmen einfach in seiner Kommentarspalte hinterlassen.

In einem Jahr wolle er schließlich ganz anders aussehen. Spaß muss sein: Am Ende wird eine Sequenz eines tanzenden Skeletts eingeblendet.

Sportliches Ziel, das er sich da vorgenommen hat. Es bleibt abzuwarten, ob er sich die Tipps seiner Follower auch wirklich zu Herzen nimmt.