Influencerin Julia Oemler wird 30: "Sehr verletzend und angsteinflößend"

Leipzig - Wenn der 30. Geburtstag vor der Tür steht, ist so manchem Jubilar nicht nur zum Feiern zumute - so sorgte sich auch die Leipziger Influencerin Julia Oemler (29) vor dem nahenden Datum.

Noch 29 Jahre alt - die Leipziger Influencerin Julia Oemler wird am Donnerstag 30. © Instagram/julia.oemler.official

"Es beginnt meine Geburtstagswoche", verkündete die Ex-"Love Island"-Teilnehmerin am Montag bei Instagram - denn am Donnerstag dürfe sie ihren runden Geburtstag feiern und in ein neues Lebensjahrzehnt starten.

"Wie sehr hatte ich immer 'Angst' vor der 30", gab das Reality-TV-Sternchen dabei zu und erklärte anschließend: "Wieso? Weil die Gesellschaft es einer Frau einredet!" Anm. d. Red.: Rechtschreibung und Grammatik aller Zitate angepasst.

Mit beispielhaften Zitaten verdeutlichte die Wahl-Leipzigerin ihre Aussage: "Wie du bist 30 und hast keine Kinder und keinen Ring am Finger?!", gab sie übliche Fragen wieder. Ein klassischer Beruf werde ebenfalls erwartet.

Und ebensolche altersbezogenen Erkundigungen könnten "sehr verletzend und angsteinflößend sein". Dazu stellte Oemler klar: "Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich nicht so viele Frösche küssen und weniger Liebeskummer ertragen muss." Und ein traditioneller Job sei einfach nichts für sie.