Lena Meyer-Landrut in der Notaufnahme: "Liege so flach wie lange nicht mehr"

Berlin - Was ist da bei Lena Meyer-Landrut (32) los? Bei ihren Fans meldete sie sich nun mit einer besorgniserregenden Nachricht: Die Sängerin war in der Notaufnahme!

Lena Meyer-Landrut (32) hat den zweiten Advent im Krankenhaus verbracht. © Henning Kaiser/dpa

"Kurzer Reality Check nach diesem, wie ich finde, wirklich wunderschönen Foto zum zweiten Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr", schrieb Lena in ihrer Story auf Instagram.

Dazu teilte die Ehefrau von Mark Forster (40) ein Bild mit ihren rund 5,7 Millionen Followern, das sie in schwarzer Fleecejacke und schwarzer Leggings ungeschminkt im Krankenhausflur sitzend zeigt.

Den zweiten Advent hätte sich Lena wohl selbst anders vorgestellt! Ganz schön müde sieht die 32-Jährige auf dem Foto aus, selbst für ein Lächeln scheint ihr die Kraft zu fehlen.

Was genau ihr fehlt, verriet die "European Song Contest"-Siegerin von 2010 nicht. Doch die aktuelle Krankheitswelle hat offenbar auch Lena Meyer-Landrut nicht verschont. Bleibt nur zu hoffen, dass die Wahlberlinerin sich keine Corona-Infektion eingefangen hat.

Kurz vor ihrer Story aus dem Krankenhaus hatte Lena ihren Fans noch einen persönlichen Adventsgruß in Form eines stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Porträts geschickt.

Immerhin wusste die Musikerin, wie sie sich die Zeit vertreiben kann, während sie flachliegt. Im nächsten Story-Slide gab es einen Link in die ARD-Mediathek zur Dokumentation "ECHT - Unsere Jugend".