Lena Meyer-Landrut ist zur "Katzen-Maus" geworden und für Zombie-Invasion gerüstet

"Ich bin jetzt eher zu so einer 'Katzen-Maus' geworden. Ansonsten bin ich gar nicht so haustiermäßig", sagte die "Wild & Free"-Sängerin, als sie nach ihrem Lieblingstier gefragt wurde.

Im Podcast verriet Lena, dass sie sich ihre geliebte Hündin daher mit einer Pflegefamilie teilt. "Sie ist ganz süß und lieb. (...) Ich will ihr nicht zumuten, hin und her zu switchen. Sie findet es cool, dass sie zwei Familien hat."

Im SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" spricht Lena Meyer-Landrut (l.) mit Podcasterin Giulia Becker. © Bild: SWR

Wenn man Lena Meyer-Landrut in der Wildnis aussetzen würde, würde die in Berlin lebende Sängerin eigener Einschätzung nach eine ganze Weile durchhalten.

"Ich glaub ja von mir selber, dass ich ein richtiger Survivor bin", lachte die 32-Jährige selbstsicher.

Sie habe schon viel Survivor- und Apokalypse-Content in ihrem Leben konsumiert und sei daher bestens vorbereitet.

Dank Zombie-Spielen sowie der Horror-Serie "The Walking Dead" habe Lena die entsprechenden Skills zum Überleben gelernt. "Ich glaube, ich wäre jemand, an der man sich bei einer Invasion orientieren könnte", so die 32-Jährige, die sich in einem solchen Ausnahmezustand als Alphatier sieht.

Im Podcast verriet Lena Meyer-Landrut zudem, wer ihre erste große Liebe war. Als sie Johnny Depp (60) nannte, rechtfertigte sich die "Satellite"-Interpretin schnell: "Vor 20 Jahren bei 'Fluch der Karibik' war er noch ein ganz anderer Mensch."