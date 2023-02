Lena Meyer-Landrut postet Foto, und Fans sind nicht zu bremsen: Kommt der große Knüller?

Die Fans sind bei diesem Anblick auf jeden Fall hin und weg, wie ein Blick in die Kommentarspalte zeigt. Dort überhäufen sie die brünette Beauty mit Lob und lieben Worten. "Freue mich schon", schrieb eine Userin, die offensichtlich ein neues Album ihres Stars kaum erwarten kann.

Darauf zu sehen: Die ESC-Gewinnerin von 2010 steht vor einem Mikrofon, neben ihr ein Klavier, und sie dreht den Kopf in Richtung Kamera, wirft den Kopf leicht nach hinten und lächelt glücklich in die Linse. Dabei trägt sie ein weißes Top und eine Mom-Jeans.

Hat Lena also wieder Blut geleckt, und es folgt auf die Single nun auch ein ganzes Album? "Studio mudio", schrieb die Frau von Mark Forster (40) zu dem Foto auf Instagram.

Zusammen mit dem spanisch-deutschen Popstar Alvaro Soler (32), der auch Coach bei "The Voice Kids" ist, veröffentlichte Lena die Single "Barefoot in the Park". Dabei handelt es sich um eine Coverversion des Songs von James Blake (34) und Rosalia.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Sängerin eine Momentaufnahme, die offenbar in einem Tonstudio entstanden ist. Das sorgt für zahlreiche Spekulationen, denn: Bereits am 9. Februar gab es von der gebürtigen Hannoveranerin etwas auf die Ohren.

"So cool dich so und alles im Hintergrund zu sehen", schwärmte ein anderer Fan und führte aus: "Wenn eine einzigartige Musikerin wieder an einem Album arbeitet, mit dem Anspruch total unterschiedliche Songs darauf zu vereinen. Freue mich darauf!"

Wieder eine andere Web-Anhängerin schwelgte in Erinnerungen: "Ich sitze gerade im Zug und höre 'Good News', werde hier richtig nostalgisch." Ihr Hair- & Make-up-Artist Philipp Verheyen kommentierte zudem: "Schön ❤️❤️❤️."

Noch ist völlig offen, was ihre Fans musikalisch erwarten können. Lena weilt aktuell in den USA, genauer gesagt in Los Angeles im Sonnenstaat Kalifornien. Da dürfte gute Laune auf dem Album vorprogrammiert sein.