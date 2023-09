Es ist offiziell: Leonardo DiCaprio bleibt sich treu und datet 23 Jahre jüngeres Model

Los Angeles (USA) - Wo die Liebe hinfällt? Bei Leonardo DiCaprio (48) offenbar stets in den Schoß einer maximal 25-jährigen Frau! Nach wochenlangen Gerüchten scheint es nun offiziell zu sein: Der Hollywood-Superstar und das 23 Jahre jüngere Model Vittoria Ceretti (25) sollen ein Paar sein.

Leonardo DiCaprio (48) scheint wieder vergeben zu sein. © LOIC VENANCE / AFP

Immer wieder wurden die beiden in den vergangenen Wochen und Monaten zusammen gesehen - vor rund zwei Wochen waren sogar Aufnahmen aufgetaucht, die den Schauspieler und das Model beim Knutschen zeigten.

Nur ein kleiner Sommer-Flirt oder doch mehr? Es scheint ganz nach Letzterem auszusehen! Laut dem Promi-Portal Page Six daten die beiden sich ganz offiziell.

"Sie haben in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht und genießen es, einander auf einer tieferen Ebene kennenzulernen", teilte demnach ein Insider mit.

Wie lange genau die Liebelei zwischen den beiden schon läuft und wo sie sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt, zum ersten Mal gemeinsam gesehen wurden sie beim Filmfestival in Cannes, auf dem DiCaprios neuester Film "Killers of The Flower Moon" Premiere feierte.

Die Frage, die sich nun viele stellen: Wie lange wird Ceretti die Frau an der Seite des Schauspielers bleiben?