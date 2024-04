Leonardo DiCaprio wird zu Frank Sinatra - Jennifer Lawrence zu seiner Frau!

Los Angeles - Film Nummer Sieben für Leonardo DiCaprio (49) und Martin Scorsese (81)! Das gefeierte Duo plant eine weitere Zusammenarbeit, für die DiCaprio in die Rolle des großen Frank Sinatras († 82) schlüpfen soll. Der Hollywoodstar wäre nicht der einzige Oscar-Gewinner am Set: Auch Jennifer Lawrence (33) soll an dem Projekt beteiligt sein.