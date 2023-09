Leonardo DiCaprio mit neuer Flamme erwischt: Darum kann das Internet nur lachen

Leonardo DiCaprio (48) und Vittoria Ceretti (25) wurden beim Knutschen in einem Club erwischt! © Bildmontage: Valery HACHE / AFP, Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Immer wieder kursierten in den vergangenen Monaten Gerüchte rund um Leonardo DiCaprio (48) und das italienische Model Vittoria Ceretti (25) im Internet.

Nachdem sie vermehrt miteinander gesichtet worden waren, spekulierten viele Fans, dass sich zwischen den beiden eine Liaison angebandelt haben könnte. Bisher gab es dazu allerdings weder Statements der Stars noch ein öffentliches Outing. Dies scheint sich nun geändert zu haben.

In dieser Woche tauchten nämlich neue Aufnahmen von den beiden - in einer mehr als eindeutigen Pose - auf: eng umschlungen in einem Nachtclub auf der Partyinsel Ibiza.

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen tanzte Vittoria vor Leo, schlang ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn schließlich voller Leidenschaft.

Wann genau sich Leonardo und seine neueste Flamme kennengelernt haben, ist bisher unklar. Zum ersten Mal öffentlich gesichtet wurden die beiden in Frankreich bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Dort hatte sein neuestes Western-Drama "Killers of The Flower Moon" Premiere gefeiert.