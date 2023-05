Sie ist keine Unbekannte: Ist dieses Supermodel Leonardo DiCaprios Neue?

Cannes - Was läuft da zwischen Leonardo DiCaprio (48) und Irina Shay k (37)? Der Hollywood-Star und das Model werden in letzter Zeit immer häufiger zusammen gesichtet. Sind die beiden mehr als nur gute Freunde?

Hat Leonardo DiCaprio (48) sich das nächste Model geangelt? © Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Zugegeben: Hollywood-Traumpaar-Potenzial hätten Leonardo DiCaprio und Irina Shayk - beide sind schön, erfolgreich und Single!

Lediglich was das Alter angeht, passt die hübsche Ex-Freundin von Schauspieler Bradley Cooper (48) nicht so ganz in Leos bekanntes Beuteschema - denn die Beziehungen des "The Revenant"-Darstellers enden üblicherweise, sobald seine Freundinnen die 25 überschritten haben.

Und trotzdem: Der Filmstar zeigt sich in letzter Zeit verdächtig häufig im Beisein der schönen 37-Jährigen. Nach einem Treffen beim Coachella-Festival in Kalifornien wurde das Duo zuletzt auch bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam gesichtet.

Wie die Daily Mail berichtete, soll Shayk den Schauspieler nicht nur zur Premiere seines neuen Streifens "Killers Of The Flower Moon", sondern auch zur Geburtstagsparty von Model Naomi Campbell (53) begleitet haben.