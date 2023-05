Kurz nach Cannes: Leonardo DiCaprio mit Kumpels auf Yacht nahe Sardinien gesichtet

Sardinien - Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (48) wurde dabei gesichtet, wie er mit seinen Kumpels einen Wochenendurlaub an der Küste Sardiniens genoss.

Nach seinem Auftritt bei den 76. Internationalen Filmfestspielen in Cannes ging es für Leonardo DiCaprio (48) weiter nach Italien. © Patricia De Melo Moreira/AFP/dpa

Der "Wolf of Wall Street"-Darsteller wurde dabei fotografiert, wie er mit seinen Kumpels hemdsärmelig an Bord einer Luxusyacht faulenzte.

Zuletzt zeigte sich der Schauspieler bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er für sein neuestes Schauspiel jede Menge Beachtung fand.

Für das Film-Epos "Killers of the Flower Moon", das voraussichtlich im Oktober in den Kinos starten wird, arbeitete DiCaprio mit Regie-Legende Martin Scorsese (80) zusammen.

Die Premiere in Cannes verlief äußerst vielversprechend. Nach all dem Trubel gönnt sich der 48-Jährige nun also eine Auszeit.

DiCaprio ist für seine opulenten "Sommerkreuzfahrten" durchaus bekannt und genießt immer wieder gern die Ruhe auf hoher See.

Wie Inquisitr berichtete, waren seine Freunde zuletzt sauer auf ihn, da der "Titanic"-Star weitaus mehr Zeit mit seiner angeblichen Geliebten Gigi Hadid (28) verbrachte als mit ihnen.

Der gemeinsame Ausflug nahe der großen italienischen Mittelmeerinsel dürfte nun jedoch alles wiedergutmachen.