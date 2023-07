Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid sollen ein Paar sein: "Sie sind zusammen"

New York (USA) - Welch ein Hin und Her im Liebesleben von Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (28)! Immer wieder machen Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung die Runde. Nun hat ein Insider verraten, dass die beiden ein Paar sein sollen.

Hat Leonardo DiCaprio (48) etwa sein klassisches Beuteschema für Gigi Hadid (28) über Bord geworfen? © Scott Garfitt/Invision via AP/dpa

Dass sich der Hollywood-Star und das hübsche Model schon eine ganze Weile daten, ist kein Geheimnis mehr. Regelmäßig werden die beiden gemeinsam und in trauter Zweisamkeit auf Partys gesichtet.

Diesmal feierten Leo und Gigi mal nicht in der lauten Großstadt, sondern in den New Yorker Hamptons, einer Region am Ostende der Insel Long Island im Suffolk County. Der "Great Gatsby"-Darsteller und die hübsche Blondine waren am Samstag gemeinsam auf eine Party des Tech-Gurus David Rosenberg eingeladen und hätten dort viele Stunden zusammen verbracht.

Ein Party-Beobachter erzählte dem Promiportal "Page Six", dass zwischen ihnen "eine gewisse Stimmung" herrschte: "Die Art und Weise, wie sie miteinander gesprochen haben. Man konnte die Energie spüren."

Zudem gehörten die beiden zum selben Freundeskreis, tanzten gemeinsam zur hippen Musik. Der Insider ist sich sicher: "Sie sind zusammen."