"Let's Dance"-Aus für Paola Maria? Influencerin an der Hand verletzt

Köln - Am heutigen Freitagabend steht die fünfte reguläre Live-Show bei " Let's Dance " an. Findet diese allerdings ohne Paola Maria Koslowski (31) statt?

Paola Maria Koslowski (31) hat sich an ihrem Finger verletzt. © Bildmontage: Instagram/paola (Screenshots)

Denn die Italienerin hat in ihrer Instagram-Story eine Verletzung veröffentlicht. "Leute, SOS, ich brauche echt eure Hilfe. Mir ist gerade mein kompletter Nagel eingerissen", berichtet sie gegenüber ihren rund 5,7 Millionen Anhängern.

Auf dem Foto, welches sie in der Story veröffentlicht hat, ist zudem auch Blut zu sehen.

"Seht ihr das, komplett an der Nagelhaut. Brennt wie sau. Guck mal, ich zittere sogar. Was soll ich tun? Es tut so weh!", führt die 31-Jährige weiter aus.

Der Grund für den Vorfall: Sie habe es nicht ins Nagelstudio geschafft, weshalb der Unfall geschehen sei.

Bedeutet das für Paola Maria und ihren Tanzpartner Massimo Sinató (44) sogar das "Let's Dance"-Aus? Vermutlich nicht, denn auch mit einem eingerissenen Fingernagel sollte sie tanzen können.