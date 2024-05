"Affe auf Bike" verrät Geheimnis nach "Let's Dance"-Aus: "Jetzt kann ich es ja erzählen"

Timmersiek/Köln - Die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "7 vs. Wild") alias "Affe auf Bike" musste " Let's Dance " in der vergangenen Woche verlassen. Doch dies tat sie auch mit einem lachenden Auge.

Bei Instagram startete sie nach ihrem Aus in Show Nummer acht eine letzte Fragerunde, in der sie noch einmal ganz offen über ihre Gefühle zu dem Tanzwettbewerb sprach.

Darin betonte sie zunächst, dass sie ihre Teilnahme nicht bereue. Denn auch wenn sie zum Schluss immer mehr Hassnachrichten zu ihren Performances erhalten habe, sei "Let's Dance" mitunter die "wertvollste und intensivste Zeit" ihres Lebens gewesen. Dennoch: Sie freue sich nun auch wieder sehr auf ihr altes Leben.

Schließlich war all der Glitzer und Glamour in der Abendshow eine ganz andere Welt für Ann-Kathrin, die mit ihren Motorrad-Reisen um die ganze Welt berühmt geworden ist. Ging ihr das Show-Leben also auch manchmal gegen den Strich?

"Ja, jedes Mal, wenn ich die hohen Schuhe angezogen habe", betonte die Norddeutsche in der Fragerunde nun weiter.