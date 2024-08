Belastet Stillen die Beziehung von Christina und Luca Hänni? "Alles weniger sexy!"

Christina (34) und Luca Hänni (29) lernten sich im Rahmen der RTL-Show "Let's Dance" kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Seit Juni sind die beiden jetzt Eltern eines kleinen Mädchens. Seitdem hat sich viel verändert. "Es ist ein bisschen weniger sexy gerade zwischen uns, weil das natürlich nicht Priorität hat", gesteht Christina im Podcast "Don't Worry, Be Hänni".

Ergänzend fügt sie hinzu: "Manchmal fühlt man sich nicht so weiblich als Frau gerade […], nicht so sexy dem Mann gegenüber, weil man natürlich jetzt der Still-Apparat ist." Ihr Mann empfindet das nicht so.

Der frühere "DSDS"-Gewinner versichert seiner Gattin, dass das Stillen für ihn "überhaupt nicht unsexy" sei. Christina beharrt jedoch darauf, dass sich die Intimität zwischen ihnen seit der Geburt schon verändert habe.

"Meine Brüste waren natürlich für andere Dinge zuständig früher, sage ich jetzt mal", so die Profitänzerin. Gefühlt seien es nur noch "Milchbeutel".

Luca betont allerdings, dass er "gar kein Problem" damit habe, in Sachen Erotik "noch nicht Vollgas geben" zu können.