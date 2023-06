"Let's Dance"-Profi Renata Lusin zeigt sich ganz verändert und erinnert an Film-Ikone

Renata Lusin (35) hat sich einer Typveränderung unterzogen. Statt lang und glatt, trägt sie ihre Haare nun kurz und lockig. © Montage: Screenshot/Instagram/renata_lusin

In einem vor Kurzem geteilten Instagram-Video zeigt sich die 35-Jährige mit kurzen, lockigen Haaren. Grund dafür sind die Haarverlängerungen, von denen sich Renata getrennt hat, wie sie erklärte. "Extensions sind raus!", freute sich die frischgelockte Renata.

Mit ihrem Look erinnert sie nun an eine ganz bestimmte Film-Ikone und ließ es sich nicht nehmen, ihr Video mit jenem bekannten Song zu unterlegen. "Erinnert mich heute an 'Baby' aus dem Film 'Dirty Dancing'", zog die gebürtige Russin den Vergleich und bewegte ihre Hüften zu "(I’ve Had) The Time of My Life".

1987 landete der beliebte Liebesfilm in den Kinos. In den Hauptrollen verliebten sich damals Jennifer Grey (63, "Baby") und Patrick Swayze (†57, "Johnny") ineinander.

Der "Baby"-Look scheint auch heute noch zeitgemäß zu sein, wenn man den Kommentaren unter Renatas Bild Glauben schenkt.