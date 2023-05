Renata und Valentin Lusin feiern 9. Hochzeitstag: "Kann nicht sagen, dass das der schönste Tag war"

Renata (35) und Valentin Lusin (36) haben sich am 30. Mai 2014 das Jawort gegeben. © Instagram/Renata Lusin

Der 35-Jährigen zufolge war nämlich nicht etwa die Hochzeit der schönste Tag in ihrem Leben, denn dieser Ehrenplatz wird von einem anderen Erlebnis belegt.

"Ich kann nicht sagen, dass das der schönste Tag in meinem Leben war, denn es war der, als ich zum ersten Mal in deine Augen geschaut habe und mein Herz explodiert ist", erklärte Renata am heutigen Dienstag anlässlich ihres neunten Hochzeitstages mit Valentin in einem Instagram-Beitrag.

Dazu teilte sie eine ganze Reihe Fotos von ihrer Trauung am 30. Mai 2014. In einem opulenten weißen Kleid voller Spitze und Rüschen war Renata damals zu Valentin an den Altar getreten, während die Gäste die Braut mit einem Regen aus Rosenblättern begrüßten.

"Es war eine unvergessliche Hochzeit im Schloss Dyck und die Feier im Hotel Vier Jahreszeiten ging bis in die Morgenstunden!", erinnerte sich die gebürtige Russin nun zurück.

Dabei ist die Liebesgeschichte der Lusins wahrlich keine alltägliche.