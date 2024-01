"Let's Dance"-Star Anna Ermakova nach Live-Auftritt in Schlagershow von Fans zerrissen

Berlin - Im Frühsommer 2023 schnappte sich Anna Ermakova (23) die " Let's Dance "-Krone, jetzt will sie als Sängerin durchstarten. Am Samstag feierte die 23-Jährige ihren ersten Live-Auftritt vor Publikum. Das Urteil der X-Nutzer (vormals Twitter) fällt gnadenlos aus!

Anna Ermakova (23) ist die einzige Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (56). © Bildmontage: Instagram/annaermakova1 (Screenshots)

Die berühmt-berüchtigte Besenkammer-Affäre ihres Vaters mit dem Model Angela Ermakova (56) verfolgt die Promi-Tochter bis heute. Um ihre schwierige Kindheit und Jugendzeit zu verarbeiten, hat sich Anna ein neues Ventil gesucht: die Musik.

Ihr erste Song ist eine Coverversion des "Limp Bizkit"-Hits "Behind Blue Eyes". Denn: "Niemand weiß, wie es ist, wenn man schlecht behandelt wird - wenn man abgelehnt wird." Mit dieser Textzeile kann sich Anna zu 100 Prozent identifizieren.

Neben vielen etablierten Stars der Szene trat die Tochter von Boris Becker (56) am Sonnabend bei "Die Schlagerchampions 2024 - Das große Fest der Besten" auf. In einem zartrosa Seidenkleid enterte sie die Bühne und zelebrierte ihr erstes Machwerk.

Nach dem letzten Ton fiel sie Florian Silbereisen (42) erleichtert in die Arme. "Was für eine unglaubliche Premiere!", jubelte der Gastgeber. "Dieser Song passt so sehr zu dir, alleine die blauen Augen." Hach, der Flori …

Die Sängerin selbst war ebenfalls aus dem Häuschen. "Es ist total unglaublich. Mein Herz rast. Danke, danke, danke! Dieser Auftritt war sehr wichtig für mich", brüllte sie zum Abschied adrenalintrunken ins Mikrofon.