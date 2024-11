"Let's Dance"-Star Christina Hänni gesteht: Darum hat sie "Ärger" mit Ehemann Luca

Thun (Schweiz) - Dass es in ihrem Familienalltag turbulent zugeht, daraus macht Christina Hänni kein Geheimnis. Ebenso ehrlich gibt die 34-Jährige jetzt zu, warum sich Ehemann Luca (30) über sie "ärgert"!

Christina (34) und Luca Hänni (30) lernten sich 2020 im Rahmen der RTL-Tanzshow "Let's Dance" kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Als im Juni ihr erstes Kind zur Welt kam, wurde das Leben der beiden "Let's Dance"-Stars komplett auf den Kopf gestellt. "Unsere Band hat eine neue Bandleaderin!", verkündeten die beiden damals und trafen damit den Nagel auf den Kopf.

So perfekt das Glück auch ist, kleinere Reibereien unter den Neu-Eltern gehören dazu. Der Auslöser diesmal: ein Kinderhochstuhl. "Neugeborenenaufsatz raus, Schale wieder drauf. So fühle ich mich erstmal wohler", schreibt Christina in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein Foto des Möbelstücks.

Den Umbau hatte die gebürtige Russin vollzogen, weil sie ihrer Tochter zusätzlich zur Muttermilch auch etwas Beikost geben möchte. Rücksicht auf ihren eigenen strapazierten Energiehaushalt nahm die Tänzerin dabei nicht.

Schon in der nächsten Sequenz offenbart Christina, dass sie das Stuhl-Projekt mal eben zwischendurch gemacht habe. "Mein Mann ärgert sich über mich, ich ärgere mich auch über mich", lacht die Wahl-Schweizerin. "Ich kann einfach keine Pause machen!"