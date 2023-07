"Let's Dance"-Star Evgeny Vinokurov wird wieder Vater, doch seine Freude ist arg getrübt!

Evgeny Vinokurov (32) tanzte zuletzt 2022 bei "Let's Dance". An der Seite von Cheyenne Ochsenknecht (23) reichte es jedoch nur für den 13. Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der gebürtige Russe fegte zuletzt 2022 im Rahmen der beliebten RTL-Show über das gebohnerte Parkett in den Kölner TV-Studios. An der Seite von Cheyenne Ochsenknecht (23) reichte es am Ende jedoch nur für den 13. Platz.

Privat läuft es für Evgeny dafür umso besser. Im Oktober vergangenen Jahres wurden der Tänzer und seine Frau Nina zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn Nio Vero erblickte das Licht der Welt und hält die Familie seitdem ordentlich auf Trab. Nun erhält der kleine Wonneproppen sogar noch Verstärkung!

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Papa Evgeny eine Bilderserie von einer Gender-Reveal-Party. Der erste Schnappschuss zeigt den 32-Jährigen Arm in Arm mit seiner schwangeren Frau. Hinter den beiden ist auf einem Deko-Element die entscheidende Frage zu lesen: "He or She?"

Die Antwort liefert das zweite Foto. Das Ergebnis eines klassischen Tic-Tac-Toe-Spiels ist eindeutig: Es wird ein Mädchen.