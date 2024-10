"Let's Dance"-Star spricht über zweites Kind: So denkt Luca Hänni über weiteren Nachwuchs

Erst vor wenigen Tagen ist der Mann von Christina Hänni (34) 30 Jahre alt geworden. Doch wo sieht er sich in zehn Jahren? "Mit 40…, immer noch im gleichen Job würde ich sagen. Ich hoffe, ich darf das in zehn Jahren noch machen", führt Luca weiter aus.

"Ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Mal gucken, was die Zeit bringt. Jetzt genießen wir erst mal die Kleine", gibt der frühere Gewinner von " Deutschland sucht den Superstar " in einem Gespräch gegenüber BUNTE preis.

Der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" ist mit Christina Hänni (34) verheiratet. © Henning Kaiser/dpa

Allerdings gibt der Schweizer zu, dass die Geburt der kleinen Tochter sein Leben von Grund auf verändert hat.

"In erster Linie gibt es eine andere Sichtweise aufs Leben. Davor ging es immer viel ums Business und die Karriere. Das ist auch gut, das treibt einen an. Aber jetzt ist es total schön, einen kleinen Menschen zu Hause zu haben, den das alles null interessiert", so Luca.

Aber genau das tue dem Leben sehr gut und vor allem für ihn sei es mittlerweile auch "recht entschleunigend, Papa zu sein".

Und auch die schönen Momente der Geburt will Luca nicht missen. So hat sich vor allem ein Umstand bei ihm eingebrannt.

"Das Nachhausekommen fand ich sehr krass. Nach dem Krankenhaus plötzlich zu dritt zu Hause zu sein, das war ein sehr, sehr schöner Moment, muss ich sagen."

Aber auch das erste Lachen sei ein ganz besonderer Moment gewesen. "Das war so schön. Inzwischen lächelt sie sogar schon ein bisschen mit Ton. Das ist richtig cool – es passiert einfach jede Woche etwas Neues", lässt der Schweizer Sänger wissen.