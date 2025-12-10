Letzte Ruhe in Grünwald: Kessler-Zwillinge in aller Stille beigesetzt

München - Am 17. November starben Alice und Ellen Kessler (†89) gemeinsam in ihrem Anwesen in Grünwald. Knapp 22 Tage später wurden die berühmten Zwillinge nun auf dem Waldfriedhof beigesetzt.

Alice und Ellen Kessler (†89) wurden in Grünwald beigesetzt. © Lennart Preiss/dpa

Am Dienstag fanden die Kessler-Zwillinge ihre letzte Ruhe im Grab ihrer geliebten Mutter in München – in zwei getrennten Urnen.

Ursprünglich wollten die 89-Jährigen gerne in einer Urne bestattet werden. Das war in Deutschland allerdings nicht möglich.

Die Beerdigung fand ohne große Zeremonie statt, nicht einmal ihre engsten Freundinnen waren dabei. Wie "Bild" weiß, zieren das Grab weiße Rosen und weiße Calla-Lilien. Sie verkörpern Eleganz und Schönheit, wie auch zu Lebzeiten die Kessler-Zwillinge.

Die Schwestern wählten den gemeinsamen Freitod, nur eine Ärztin und ein Anwalt sollen dabei gewesen sein. Vor ihrem Ableben kündigten sie Abonnements und Mitgliedschaften und verwalteten ihren Nachlass. Das Vermögen wurde hauptsächlich an Wohltätigkeitsverbände gespendet.