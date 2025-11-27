Ohne Freunde und Familie: Das einsame Begräbnis der Kessler-Zwillinge
München - Am 17. November starben die Zwillinge Alice und Ellen Kessler (†89) gemeinsam in ihrem Anwesen in Grünwald - selbstbestimmt, mit Begleitung einer Ärztin. Genauso friedlich und selbstbestimmt soll auch ihre Beerdigung ablaufen.
Laut "Bild" wird die Beisetzung der Kessler-Zwillinge ohne Freunde oder Feier stattfinden - alles testamentarisch geplant.
Ihre Urnen sollen im Grab ihrer 1977 verstorbenen Mutter Elsa auf dem Waldfriedhof in Grünwald beigesetzt werden. Diesen Wunsch äußerten sie bereits 2024: "Im Tode mit unserer geliebten Mutti vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch testamentarisch verfügt."
Eine große Abschiedszeremonie? Das haben sich die Zwillinge nicht gewünscht. Keine große Trauerfeier, keine Ansprachen, keine Freunde und keine Angehörigen – die Schwestern hatten am Ende niemanden aus der Familie mehr an ihrer Seite.
Voraussichtlich wird das Bestattungsunternehmen ihre Urnen leise und ohne Zeremonie in das Grab ihrer Mutter hinabsenken. Ein kurzer, schlichter Moment des Abschieds, ohne Glamour und Glitzer. Davon hatten sie im Leben schon genug.
Kessler-Zwillinge wollten in einer Urne beerdigt werden
Ein weiterer Wunsch aus ihrem Testament könne aber nicht so einfach umgesetzt werden. So wollten Alice und Ellen gerne gemeinsam in einer Urne ihre letzte Reise antreten, gemeinsam mit der Asche ihres geliebten Hundes Yello.
Doch das deutsche Recht macht ihrem Wunsch einen Strich durch die Rechnung. "Eine einzige Urne für mehrere Personen ist in Deutschland rechtlich nicht zulässig", erklärte Antje Bisping, Juristin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, gegenüber "Euronews".
"Es ist nicht einmal möglich, die Asche eines Hundes hinzuzufügen. Die Vermischung oder Verbindung der Asche mehrerer Verstorbener in einer Urne ist nach deutschem Bestattungsrecht generell verboten."
Titelfoto: Montage: Jörg Carstensen/dpa, Michael Reichel/dpa