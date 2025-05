1 Million Fake-Follower für Leyla: Steckt Kim Virginia dahinter?

Frankfurt am Main - Leyla Lahouars (29) Instagram-Account wird gerade von Hunderttausenden Fake-Followern überflutet. Der Reality-Star versucht zurzeit herauszufinden, was und wer dahintersteckt und hat auch schon einen Verdacht.

Quasi über Nacht verzeichnet Leyla Lahouar auf ihrem Instagram-Account eine Million Follower mehr. Da kann etwas nicht stimmen. © Arne Dedert/dpa

Denn Leyla vermutet, dass ihre Erzfeindin Kim Virginia Hartung (30) hier die Finger im Spiel hat.

Am Dienstag hatte sich Leyla via Insta-Story an ihre Community gewandt. "Es kommen seit Tagen im Sekundentakt neue Follower auf mein Profil, die alle nicht echt sind", schilderte sie da die Situation.

Und schaut man auf ihren Account, dann ist der Zuwachs definitiv gewaltig. Waren es vor wenigen Tagen noch 1,3 Millionen Follower, so sind es - Stand jetzt – bereits 2,3 Millionen!

Sie habe damit aber nichts zu tun, betonte Leyla. Ihre Managerin kümmere sich gerade intensiv um die Angelegenheit und auch Meta sei bereits informiert. Als Beweis zeigte sie die sich tatsächlich im Sekundentakt erweiternde Follower-Liste ihres Accounts.

"Wir haben uns auch informiert und es ist natürlich strafbar, anderen Menschen Follower zu kaufen, damit das Profil irgendwann ruiniert ist oder irgendwas", fuhr die 29-Jährige fort. "Wir sind da hinterher und werden rauskriegen, wer das war und diese Person wird eine dicke, fette Strafe bekommen."

Wenige Stunden später wandte sich Leyla erneut mit einem Reel an ihre Community, in dem sie nun ihren Verdacht gegen Kim Virginia äußerte.