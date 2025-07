Stechender Schmerz: Leyla Lahouar muss kurz vor Hochzeit in die Klinik

Mitten in den letzten Vorbereitungen für die Hochzeit befiel Leyla Lahouar plötzlich ein stechender Schmerz. Sofort ging es für sie ab in eine Klinik.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Am Samstag wollen sich Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) auf dem Standesamt das Jawort geben und jetzt das: Mitten in den Vorbereitungen wird die ehemalige RTL-Dschungelcamperin plötzlich von einem stechenden Schmerz heimgesucht!

Alles in Kürze Leyla Lahouar erleidet stechenden Schmerz vor Hochzeit

Sie hat zwei blockierte Rippen diagnostiziert bekommen

Leyla wird im Schmerzzentrum behandelt und kann schmerzfrei nach Hause fahren

Leyla und Mike brechen zu ihrer Hochzeits-Location auf

Die große Hochzeits-Party ist für August in Italien geplant Mehr anzeigen

Leyla Lahouar (29) musste kurz vor der Hochzeit mit Mike Heiter (33) in ein Schmerzzentrum. Dann gab sie aber Entwarnung. © Bild-Montage: Screenshot Leyla Lahouar/Instagram Sie habe bei ihrem Termin in einem Nagelstudio am Donnerstag plötzlich so starke Schmerzen in den Rippen gehabt, dass sie ihren linken Arm nicht mehr heben konnte, berichtete sie der "Bild". "Ich versuche gerade, noch einen Termin beim Schmerzzentrum zu bekommen", meinte sie. Trotz der kurzfristigen Anfrage und Leylas vollem Terminkalender klappte es zum Glück noch am Abend mit dem Besuch bei einem Arzt. "Bin gerade im Schmerzzentrum angekommen", ließ sie dann ihre Follower via Insta-Story am Abend wissen. Dort habe man diagnostiziert, dass sie zwei blockierte Rippen habe. Paul Janke Nippel-Alarm, ein Dreier und Zungenspielchen: Paul Jankes peinlichste Bachelor-Momente Kim Virginia Hartung Nach dem Drama: Kim und Nikola wagen den großen Schritt Aber die Spezialisten dort gaben ihr Bestes, sodass Leyla wieder weitgehend schmerzfrei nach Hause fahren konnte. "Ich bin so dankbar, dass mir direkt geholfen wurde und es mir direkt besser geht!", freute sich Leyla.

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme am Dschungelcamp 2024 sind Leyla Lahouar und Mike Heiter ein Paar

Leyla Lahouar ganz aufgeregt: "Wir fahren gleich zu unserer Hochzeits-Location"