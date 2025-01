"Das ist so ekelig": Übler Ungeziefer-Alarm bei Leyla Lahouar!

In ihrer Story berichtete Leyla Lahouar von dem Flohbefall (l.). © Bild-Montage: Screenshot Leyla Lahouar/Instagram, Screenshot Leyla Lahouar/Instagram

Das erzählte die 28-Jährige in der vergangenen Nacht den mittlerweile weit über eine Million Followerinnen und Followern in ihrer Insta-Story.

Eigentlich hatten Leyla und ihr Ehemann in spe Mike Heiter (32) einen gemütlichen TV-Abend geplant. Auch Leylas Bruder war zu Gast. Auf dem Programm stand "Love is blind", die neue Datingshow bei Netflix.

Zunächst outete sich Leyla noch als großer Fan der Show und erklärte der Community ausführlich ihre Sicht auf die Kandidaten und deren Beziehungen.

Aber zu späterer Stunde rückte sie dann mit der unangenehmen Neuigkeit heraus. "Ich glaube, wir haben ein Problem: Ich habe Fellflöhe von Alani bekommen!"

"Der hat ja Flöhe und ich wusste nicht, dass die auf Menschen gehen", berichtete Leyla weiter. Jetzt würde es sie überall jucken, vor allem an den Beinen.

Was also tun? "Ich habe gesagt, ich will einen Kammerjäger haben am Montag", schilderte Leyla im Reel. Allerdings hätten Mike und ihr Bruder gemeint, dass das nichts nütze.

"Am liebsten würde ich heute schon zum Hautarzt gehen", jammerte Leyla, aber das ist am Wochenende natürlich schwierig. "Ich bin richtig verzweifelt. Das ist so ekelig!"