Dschungelcamp-Ex-Finalistin Leyla gibt Kandidaten Tipp: "Einfach genießen"
Frankfurt am Main - Das berüchtigte RTL-Dschungelcamp hat begonnen: Ex-Finalistin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) blickte auf Instagram zurück auf ihren Aufenthalt im australischen Outback und gab dann den jetzigen Kandidaten den Tipp, die Zeit dort insgesamt wertzuschätzen.
Sie wünsche allen Camp-Bewohnern, dass diese "das einfach genießen". Es sei egal, "wie schlimm das ist, egal wie viel Hunger man hat oder wie man sich ekelt und stinkt und Angst hat". Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten einfach alles mitnehmen.
Ausführlich sprach die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln in der Story vom Freitag auch über ihre eigenen Dschungelcamp-Erfahrungen. Die 29-Jährige war vor zwei Jahren Kandidatin der Show und wurde damals von den Zuschauern in sehr viele Ekel-Prüfungen geschickt.
"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, aber auch die geilste Zeit meines Lebens", resümierte die 29-Jährige und fügte hinzu: "Weil man weiß: Man wird so was in dieser Form nie wieder erleben."
Danach spielte Leyla kurz mit dem Gedanken, wie es wäre, noch einmal im Dschungelcamp zu sein, um dann festzustellen: "Nein, der Zug ist abgefahren!"
Eventuell dachte sie dabei an ihre Prüfung im Finale der Show: Sie wurde damals mit zahlreichen lebenden Spinnen überschüttet - und die 29-Jährige hat eine Spinnen-Phobie!
Leyla Heiter: "Hoffen wir mal, die haben nicht so eine Nervensäge im Camp wie wir"
Besonders in Erinnerung hat die Frankfurterin die zahlreichen Nachrichten ihrer Fans, die sie wegen ihrer Zeit im Dschungel erhielt: "Das Feedback, das ich bekommen habe, das war so heftig, so viele liebe Nachrichten von so vielen wundervollen, tollen Menschen."
Insgesamt ist sich Heiter sicher, dass ihre Zeit im Camp die Beziehung zwischen ihr und ihren Fans sehr gefördert hat. Immerhin hätten diese sie über mehr als zwei Wochen hinweg jeden Tag live erleben können und so einen sehr direkten Eindruck von der Persönlichkeit der Kandidatin erhalten.
Auf die diesjährige Show sei sie sehr gespannt und "richtig heftig im Dschungel-Fieber". Zum Abschluss konnte sich die 29-Jährige aber dann doch eine spitze Bemerkung nicht verkneifen: "Hoffen wir mal, die haben nicht so eine Nervensäge im Camp wie wir."
Die Frankfurterin spielt damit auf ihren Zoff mit Reality-Darstellerin Kim Virginia Hartung (30) an. Die beiden Frauen gerieten aneinander, weil Leyla im Dschungel mit Kims Ex Mike Heiter (33) flirtete - im Sommer haben die beiden geheiratet.
