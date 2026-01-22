Ski-Unfall: Lothar Matthäus meldet sich nach OP aus dem Krankenhaus

München - Lothar Matthäus (64) hat seinen Fans nach seiner Schulter-OP am Donnerstag ein Update gegeben.

Lothar Matthäus (64) meldete sich nach seiner OP auf Instagram zurück. © Instagram/Lothar Matthäus

"Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit", schrieb der Rekord-Nationalspieler auf Instagram und postete dazu ein Foto aus dem Krankenbett, das ihn lachend mit "Daumen hoch"-Geste zeigt.

Matthäus hatte sich bei einem Ski-Unfall im österreichischen Lech (Vorarlberg) an der Schulter verletzt, wie "Bild" berichtete. Der 64-Jährige musste sich daher am Donnerstagmorgen in einem Münchner Krankenhaus einem etwa einstündigen arthroskopischen Eingriff unterziehen.

"Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut - da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite", erinnert sich Matthäus an den Unfall während seines Ski-Urlaubs in Österreich.

"Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert."

Promi-Sportarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (83) stellte später bei einer MRT-Untersuchung einen doppelten Bänderriss in der rechten Schulter fest.