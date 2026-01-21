Leyla total aus dem Häuschen: Mike überrascht sie mit kuriosem Liebesbeweis
Frankfurt am Main - Mike Heiter (33) hat seine Angetraute Leyla (29) mit einem ganz besonderen Liebesbeweis komplett überrascht und vollkommen aus der Fassung gebracht.
Und wie üblich bei dem Promi-Paar hat er alles auch brav dokumentiert und am Dienstagabend mit der Community in den sozialen Medien geteilt.
Mike hat sich nämlich ein Tattoo mit ihrem Namen auf den Oberarm stechen lassen. So weit, so gut, allerdings hat die ganze Sache eine ungewöhnliche Vorgeschichte, die sie dann doch zu etwas ganz Besonderem macht.
So fragt Mike in dem aktuellen Insta-Reel Leyla zunächst, was sie am 31. Mai des vergangenen Jahres gemacht habe. Sie weiß es nicht mehr und er klärt auf, denn es gibt ein Reel auch von dieser Aktion. Die beiden scheinen an jenem Abend eine gemütliche Zeit in einem Hotel verbracht zu haben.
Mike daddelt auf seinem Handy herum und Leyla hat sich einen Spaß daraus gemacht, ihren Namen samt Herzchen mit Lippenschrift auf eine der wenigen noch freien Stellen auf Mikes Oberarm zu schreiben.
Leyla Heiter sprachlos: "Leute, ich kann nicht mehr!"
"Wie schön ist das denn?!", freut sich Leyla über ihr "Kunstwerk", während er eher gelangweilt darauf schaut. Aber nur scheinbar, denn Mike hat sich die Sache gemerkt und jetzt - mehr als ein halbes Jahr später - hat er Leylas Schriftzug samt Herzchen nachgezeichnet und sich tatsächlich als Tattoo stechen lassen!
Leyla ist total außer sich und fällt ihrem Mike um den Hals. "Wenn aus Spaß Ernst wird", schreibt er treffend zu dem Reel. "Leute, ich kann nicht mehr! Dieser Mann!", kommentiert Leyla.
Und selbstverständlich sind auch die Followerinnen und Follower total begeistert von Mikes Liebesbeweis und davon, dass er seine Ehefrau immer noch überraschen kann.
Seit dem 5. Juli 2025 sind die beiden verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich bekanntlich bei ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp vor zwei Jahren.
Da hatte es schwer zwischen Mike und Leyla gefunkt, seit März 2024 sind die Reality-TV-Stars jetzt offiziell ein Paar. Während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Promi Big Brother" machte Mike dann vor laufender Kamera im Oktober 2024 Leyla einen Heiratsantrag.
