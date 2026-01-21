Leyla total aus dem Häuschen: Mike überrascht sie mit kuriosem Liebesbeweis

Frankfurt am Main - Mike Heiter (33) hat seine Angetraute Leyla (29) mit einem ganz besonderen Liebesbeweis komplett überrascht und vollkommen aus der Fassung gebracht.

Leyla (29) freut sich über Mikes (33) Liebesbeweis (r.). © Bild-Montage:Christoph Reichwein/dpa, Screenshot Mike Heiter/Instagram

Und wie üblich bei dem Promi-Paar hat er alles auch brav dokumentiert und am Dienstagabend mit der Community in den sozialen Medien geteilt.

Mike hat sich nämlich ein Tattoo mit ihrem Namen auf den Oberarm stechen lassen. So weit, so gut, allerdings hat die ganze Sache eine ungewöhnliche Vorgeschichte, die sie dann doch zu etwas ganz Besonderem macht.

So fragt Mike in dem aktuellen Insta-Reel Leyla zunächst, was sie am 31. Mai des vergangenen Jahres gemacht habe. Sie weiß es nicht mehr und er klärt auf, denn es gibt ein Reel auch von dieser Aktion. Die beiden scheinen an jenem Abend eine gemütliche Zeit in einem Hotel verbracht zu haben.

Mike daddelt auf seinem Handy herum und Leyla hat sich einen Spaß daraus gemacht, ihren Namen samt Herzchen mit Lippenschrift auf eine der wenigen noch freien Stellen auf Mikes Oberarm zu schreiben.