Fauxpas: Leyla Lahouar begibt sich mit peinlicher Gesichtskosmetik in Öffentlichkeit!

Frankfurt am Main - Realityqueen Leyla Lahouar (28) ist vor allem für ihren ausgeprägten Humor bekannt. Doch jetzt passierte etwas, das möglicherweise sogar ihr zumindest kurzzeitig peinlich war.

Leyla Lahouar (28) ist erst vor Kurzem mit dem Titel Realitystar des Jahres ausgezeichnet worden. © Arne Dedert/dpa

Frisch zum weiblichen Realitystar des Jahres 2024 gekrönt, scheint Leyla wohl noch etwas durch den Wind oder eben, wie es jeder schon erlebt hat, ein wenig chaotisch unterwegs zu sein.

Denn: Wie sie in ihrer aktuellen Instagram-Story am Freitagmittag offenbarte, begab sich die 28-Jährige doch tatsächlich samt grauen Augenpads und Pickel Patch in die Öffentlichkeit.

Ihren unangenehmen Fauxpas hielt die Influencerin natürlich per Foto fest, auf dem neben ihrer Gesichtskosmetik auch ihr schockierter Gesichtsausdruck über die kuriose Situation deutlich zu erkennen war.

Wieso sie alle Menschen anschauen, habe sie sich zuvor laut ihrem Beschreibungstext zu dem geposteten Bild gefragt. Die Antwort lieferte sie sich schließlich selbst.