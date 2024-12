Leyla Lahouar beschämt nach Reality-Awards-Triumph: "Blamage des Jahres"

Frankfurt am Main/Köln - Reality-TV-Durchstarterin Leyla Lahouar (28) durfte am gestrigen Samstagabend im Rahmen der Verleihung der Reality Awards den nächsten Höhenflug feiern. Ganz glatt lief es dabei nicht, wie die 28-Jährige im Nachgang beschämt zugeben musste.

Leyla Lahouar (28) durfte sich gemeinsam mit Partner Mike Heiter (32) über insgesamt drei Reality Awards freuen. © RTL/Fine Lohmann

Die Premiere der vom Sender RTL auf die Beine gestellten Veranstaltung sollte neben den eindrucksvollsten Protagonisten der hiesigen Reality-TV-Landschaft auch deren beliebteste Formate in feierlichem Rahmen küren. Ganz im Stile einer klassischen Award-Show durften dabei auch die Ansprachen der jeweiligen Gewinner nicht fehlen.

Und eben hier wirkte Leyla - zugegebenermaßen auf ihre überaus sympathische und natürliche Art - ein wenig unbeholfen. Zunächst sahnten sie und ihr Verlobter, Mike Heiter (32), den Preis für die "Lovestory des Jahres" ab. Vor dem illustren Publikum fiel es der Frankfurterin aber sichtlich schwer, die passenden Worte zu finden.

Letztlich fiel ihr Statement nur äußert kurz aus, was ihr selbst im RTL-Instagram-Kurzinterview direkt nach der Verleihung äußerst peinlich schien. "Nächstes Jahr bekommen wir bestimmt den Award für die 'Blamage des Jahres', weil wir nicht wussten, was wir da oben sagen sollen", so Leyla.

Ihr Liebster relativierte die Scham seiner Herzensdame jedoch umgehend und schob die Wortkargheit auf die mangelnde Vorbereitung. Man habe keinesfalls mit einem Preis gerechnet, weshalb man auch keine ausufernde Rede vorbereitet habe.

Daher habe man frei nach dem Motto "Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir gewinnen, machen wir Freestyle" gehandelt, so Mike weiter.