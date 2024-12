Reality-Traumpaar ohne Rast und Ruh: Das haben Leyla und Mike im neuen Jahr vor

Frankfurt am Main - In der großen weiten Welt des Reality-Fernsehens waren diese beiden im Jahr 2024 wohl mit Abstand die absoluten Höhenflieger - Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32). So fand das aktuelle Promi-Traumpaar nicht nur die Liebe, sondern eilte auch beruflich von Erfolg zu Erfolg. So soll es auch im neuen Jahr weitergehen.