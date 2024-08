Gesicht voll mit weißem Puder: Was macht Leyla Lahouar denn hier?

Frankfurt am Main - Erst vor ein paar Tagen sorgte Realitysternchen Leyla Lahouar (28) für Aufsehen, als sie ihre heimliche Essensleidenschaft offenbarte. Jetzt löst sie mit ihrem aktuellsten Instagram-Post erneut Diskussionen aus.

Durch das Pflegeprodukt, das eigentlich für die Haare auf dem Kopf gedacht ist, sieht man nämlich jedes noch so feine Härchen äußerst genau.

Die Erklärung ist relativ simpel und trotzdem verrückt. Wie sie in dem kurzen Clip erklärt, hat sich Leyla kurzerhand Trockenshampoo ins Gesicht gesprüht, um ihr "schnurrbärtiges Gesicht" zu rasieren.

Was ist hier nur geschehen?

Einige von Leyla Lahouars Fans machen sich Sorgen, um die Nachwirkungen ihrer Beauty-Behandlung. © imago/Future Image

Doch Vorsicht ist geboten! So suggerieren es zumindest zahlreichen Kommentare von vermeintlichen Kosmetikerinnen unter Leylas Video.

Sie warnen davor, dass die kleinen Härchen eigentlich die Haut im Gesicht unter anderem vor UV-Strahlen schützen.

Außerdem sei das Rasieren kontraproduktiv, da so das Haarwachstum angeregt wird und nach mehrmaligem Prozedere mehr Haare nachwachsen, als zunächst vorhanden waren - und diese seien dann auch noch fies stoppelig.

Sei's drum! Leyla zieht ihr Beauty-Programm bis zum bitteren Ende durch und finalisiert das Treatment mit einem Hyaluron-Serum, um die Hautreizungen zu minimieren.

In der kalten Jahreszeit findet Leyla ihren ausgeprägten Haarwuchs indes super. "Was gut ist an meiner Behaarung: Im Winter frier' ich nicht", erklärt sie und bringt ihre Anhänger zum Schmunzeln.

Ihr Partner Mike Heiter (32) kann der Sache ebenfalls etwas Positives abgewinnen und schreibt in den Kommentaren amüsant: "Wenn wir mal einen Sohn haben sollten, wird der ein Vollbart haben Safe 😂❤️."