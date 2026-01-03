Große Sorge um Leyla Heiter: So schlecht geht es dem Reality-Star gerade

Frankfurt am Main - Ihre Community macht sich gerade große Sorgen um Leyla Heiter . Ist die 29-Jährige etwas ernstlich krank?

Mit einem besorgniserregenden Reel hat sich Leyla Heiter (29) am Samstag an ihre Community gewandt (r.). © Bild-Montage: Instagram/Leyla Heiter

Im Bett und sichtlich angeschlagen hat sich die Reality-TV-Ikone am Samstagnachmittag mit einem Insta-Reel an ihre über zwei Millionen Followerinnen und Follower gewandt.

"Ich hatte eine meiner ekeligsten Nächte gehabt und bin eben erst aufgewacht und habe eigentlich auch gar nicht geschlafen", erzählt sie und berichtet dann von dem schlimmen Abend zuvor.

"Ich hatte richtiges Herzrasen und so einen Druck in meiner Brust", sagt Leyla.

Mit Ehemann Mike (33) sei sie kurzerhand in die Notaufnahme gefahren. Im Auto habe sie auch noch eine Panikattacke gehabt. Die Ärzte hätten dann diverse Tests mit ihr gemacht und sie anschließend wieder nach Hause entlassen.

Eine aussagekräftige Diagnose hätte man im Krankenhaus allerdings nicht stellen können. Möglicherweise sei es irgendein Infekt, aber Genaueres habe man ihr nicht mitgeteilt.