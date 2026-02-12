OP-Drama bei Leyla Heiter: "Wir sind richtig erleichtert"

Frankfurt am Main - "Wir sind richtig erleichtert", gestand " Promi Big Brother "-Siegerin Leyla Heiter (29) auf Instagram. Sie und ihr Ehemann Mike Heiter (33) haben eine wichtige Botschaft zu den beiden Geschwüren erhalten, die der Frankfurterin kürzlich operativ entfernt wurden.

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) wandte sich am Mittwoch per Instagram an ihre Fans und gab Entwarnung: Ihre Geschwüre waren gutartig. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Die Ergebnisse der Analyse der Gewebeproben sei eingetroffen, heißt es in der Story vom Mittwochabend: "Es war gutartig beides. Zum Glück."

Die Zellwucherungen haben sich also nicht aggressiv durch sogenannte Metastasen im Körper der Reality-Darstellerin ausgebreitet.

Ferner teilte die 29-Jährige mit, dass die beiden OP-Wunden unter ihrer Achsel und an ihrem Kopf inzwischen gut verheilen.

Für Leyla sind beide Nachrichten wichtig. Wegen einer früheren Gebärmutterhalskrebs-Diagnose war sie im Hinblick auf die Analyse der Gewebeproben besonders sensibilisiert.

Ebenso hatte sie in den zurückliegenden Tagen sehr mit den vernähten Wunden an ihrem Kopf und an ihrer Seite zu kämpfen. Die Wunde am Kopf hatte sich entzündet, die Wunde unter ihrer Achsel hatte die Frankfurterin wegen ihrer Größe geängstigt.

"Ich danke Euch allen wirklich von ganzem Herzen für Eure guten Besserungswünsche ❤️❤️", wendet sich die Frankfurterin in der Story abschließend an ihre Fans.