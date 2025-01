"Hochzeits-Fieber" bei Leyla Lahouar und Mike Heiter: Update des Reality-Pärchens

Frankfurt am Main - Im RTL-Dschungelcamp fanden sie zueinander, bei " Promi Big Brother " kam es zur Verlobung: Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) sind ein Reality-Pärchen durch und durch. In der Nacht zum heutigen Montag veröffentlichte die Halbtunesierin ein Update zur geplanten Hochzeit.

Als Pärchen sind Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) ganz klar ein Produkt des Reality-Fernsehens. © Montage: Screenshot/Instagram/mikeheiter, Screenshot/Instagram/leylalahoua

"So, ihr Minions", beginnt die Frankfurterin ihre Ansprache in einer Instagram-Story, um kurz darauf zu berichten: "Wir hatten heute eine Wedding-Planerin da!"

"Das war einfach richtig, richtig geil, also genau so, wie ich mir das vorgestellt habe", freut sich die 28-Jährige. Sie sei nun gespannt auf den Besuch einer zweiten Wedding-Planerin, der am kommenden Donnerstag anstehe.

"Wir haben jetzt auch gesagt, wir gucken die beiden an und dann entscheiden wir auf jeden Fall, weil, das heute war wirklich schon super", fügt die freudig lächelnde Reality-Darstellerin hinzu.

Danach geht ein Strahlen von Leylas Gesicht aus und sie beginnt aufgeregt zu plaudern: "Ich bin richtig gespannt und das ist einfach voll geil, jetzt so im Hochzeits-Fieber zu sein!"

Sie sei schon die ganze Zeit im Hinblick auf Hochzeitskleider "am Gucken", um sich Inspirationen zu holen. Aber natürlich habe sie auch schon ganz konkrete Vorstellung für ihren Hochzeitsdress, betont die 28-Jährige.