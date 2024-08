Jetzt wird's ernst: Leyla Lahouar und Mike Heiter wagen nächsten Schritt!

Frankfurt am Main - Im Dschungelcamp begann alles mit einem zarten Flirt. Mittlerweile sind Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) seit mehreren Monaten ein glückliches Paar. Und nun wagen sie den nächsten krassen Beziehungsschritt.

Ihr neues Heim ist nämlich ein voll möbliertes Designerhaus. "Das sieht einfach so krass aus, dass wir gar nicht anders konnten", erklärt Leyla schwärmend.

In zwei Wochen soll dann sogar bereits der Einzug stattfinden. Zum Glück muss sich das Promi-Pärchen allerdings nicht um neue Möbel kümmern.

"Wir haben unser Häuschen gefunden. Unser Traumhäuschen in Frankfurt", berichtet die 28-Jährige.

In einem RTL-Interview verrieten sie jetzt, dass es diesbezüglich mehr als konkrete Pläne gibt, denn Leyla und Mike unterschreiben schon nächste Woche den Mietvertrag für ihr gemeinsames Haus.

Bereits vor ein paar Wochen sprachen die beiden Realitystars erstmals darüber, möglicherweise in Zukunft zusammenzuziehen .

Mike und Leyla schweben derzeit auf Wolke sieben, was ihre Liebe und ihr gemeinsames Leben anbelangt. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

In ein voll ausgestattetes Haus einzuziehen hat für die beiden indes noch mehr Vorteile.

"Es kann sein, dass wir sagen, wir wollen in einem Jahr auswandern oder dass wir uns doch ein Haus kaufen. Deswegen war es für uns einfach die beste Option, was zu nehmen, was möbliert ist", offenbart Leyla, dass das süße Liebes-Duo schon das ein oder andere Mal über die Idee einer Auswanderung nachgedacht hat.

Vorerst bleiben die beiden in Deutschland, aber die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, besteht weiterhin. "Wir wissen gar nicht, wo es uns hin verschlägt", so Leyla.

Erst einmal wird also Frankfurt die neue Heimat der Dschungel-Liebe. Gerade für Mike bedeutet dies im Gegensatz zu Leyla eine wohl noch größere Veränderung in seinem Leben.

Der 32-Jährige verlässt damit schließlich auch seine Geburtsstadt Essen und zieht fest in die hessische Mainmetropole. "Der Schritt zusammenzuziehen, und für mich speziell in eine andere Stadt, ist natürlich ein anderer Schritt. Den habe ich auch noch nie so gewagt", gibt er zu.

Bleibt nicht viel übrig, außer dem TV-Paar eine wunderschöne Zeit in ihrem ersten eigenen Haus zu wünschen.