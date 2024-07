Leyla Lahouar und Mike Heiter planen großen Schritt: Bald auch Hochzeit?

Wie sie weiter berichtet, wollten sie und ihr Lebensgefährte ursprünglich erst später in einem YouTube-Video mit der Neuigkeit herauskommen. "Aber wir haben gedacht, Ihr helft uns so oft, vielleicht könnt Ihr uns ja jetzt wieder irgendwie helfen", setzt die 28-Jährige hinzu.

"Leute, Mike und ich sind einfach irgendwie so verzweifelt", erklärt Leyla am Beginn des Clips.

Die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln und der Rapper wandten sich am gestrigen späten Dienstagabend mit einem vielsagenden TikTok-Video an ihre Fans.

Die 28-Jährige und der 32-Jährige möchten gern ein gemeinsames Haus in Frankfurt am Main beziehen. © Screenshot/TikTok/leylalahouar

Sie und Mike hätten schon einige Häuser besichtigt, berichtet die ehemalige Bachelor-Kandidatin weiter, doch es wäre einfach bislang nichts dabei gewesen, "wo wir wirklich zu 100 Prozent sagen, dass es irgendwie toll ist".

Deshalb wenden sie und der 32-Jährige sich in dem Clip mit einer Bitte direkt an ihre Fans: Sie möchten wissen, ob irgendwer von diesen "jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein Haus zu vermieten hat".

Mike Heiter ergänzt, dass das Haus idealerweise in Frankfurt am Main liegen solle, der 32-Jährige will also in die Mainmetropole ziehen.

Leyla Lahouar fügt noch hinzu, dass sie und ihr Partner einen Neubau bevorzugen würden, "oder Neubau-artig, halt nicht diese altbackenen, Leute, Ihr wisst, was ich meine".

"Wir sind echt verzweifelt", betont die 28-Jährige noch einmal zum Abschluss des Clips.