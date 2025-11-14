Leyla Heiter sendet ernste Botschaft aus Wartezimmer beim Arzt

Reality-Darstellerin Leyla Heiter (Leyla Lahouar) wandte sich am Donnerstag aus dem Wartezimmer eines Arztes mit einer sehr ernsten Botschaft an ihre Fans.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - "Ich bin gerade beim Arzt im Wartezimmer", beginnt eine Instagram-Story, die Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) am frühen Donnerstagnachmittag veröffentlichte.

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) ist als Reality-Darstellerin und Influencerin erfolgreich: Zuletzt siegte sie bei der Show "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter Dort habe sie eine Broschüre zum Thema "Richtig mit dem Rauchen aufhören" gefunden, berichtet die "Promi Big Brother"-Siegerin aus Frankfurt weiter. "Ich will ja die ganze Zeit schon aufhören", gesteht die 29-Jährige. Sie habe schon mehrere erfolglose Versuche hinter sich. Die längste Frist, die sie es ohne Zigarette ausgehalten habe, seien sieben Tage gewesen. "Danach sonst immer nur einen Tag oder so", heißt es weiter. Sie wolle nun aber "knallhart alles dafür machen", um vom Rauchen loszukommen, unterstreicht die Reality-Darstellerin den Entschluss, ihre Sucht zu besiegen. Im Anschluss wendet sich Leyla dem Info-Blatt aus dem Wartezimmer zu.

Leyla Heiter möchte Broschüre "auf jeden Fall zu Hause aufhängen"