Leyla Heiter sendet ernste Botschaft aus Wartezimmer beim Arzt
Frankfurt am Main - "Ich bin gerade beim Arzt im Wartezimmer", beginnt eine Instagram-Story, die Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) am frühen Donnerstagnachmittag veröffentlichte.
Dort habe sie eine Broschüre zum Thema "Richtig mit dem Rauchen aufhören" gefunden, berichtet die "Promi Big Brother"-Siegerin aus Frankfurt weiter.
"Ich will ja die ganze Zeit schon aufhören", gesteht die 29-Jährige. Sie habe schon mehrere erfolglose Versuche hinter sich. Die längste Frist, die sie es ohne Zigarette ausgehalten habe, seien sieben Tage gewesen. "Danach sonst immer nur einen Tag oder so", heißt es weiter.
Sie wolle nun aber "knallhart alles dafür machen", um vom Rauchen loszukommen, unterstreicht die Reality-Darstellerin den Entschluss, ihre Sucht zu besiegen.
Im Anschluss wendet sich Leyla dem Info-Blatt aus dem Wartezimmer zu.
Leyla Heiter möchte Broschüre "auf jeden Fall zu Hause aufhängen"
"Jetzt lese ich hier gerade in dieser Broschüre, weil, es ist so, die meisten denken einfach: 'Ok, wenn ich rauche, dann bekomme ich Lungenkrebs'", erklärt die Frankfurterin.
Nun habe sie aber erfahren, dass man durch das Rauchen noch sehr viel mehr Krankheiten bekommen könne. Sie glaube, dass dies vielen Menschen gar nicht bewusst sei. Auch sie habe dies erst durch die Lektüre des Info-Blatts erfahren.
Rauchen steigere demnach das Risiko "für 15 Krebsarten", betont Leyla Heiter. Neben Lungenkrebs seien dies etwa "Lippen-, Rachen- und Mundhöhlenkrebs, Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs", beginnt die Aufzählung der 29-Jährigen.
Unter anderem nennt sie auch noch Leberkrebs, Nierenkrebs, Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und diverse andere Krebserkrankungen. Zudem begünstige Rauchen die Entstehung von Krankheiten wie etwa Lungenentzündungen, Asthma, Schlaganfällen, Herzinfarkten und Arthritis.
Komplikationen in der Schwangerschaft, zählt die Frankfurterin auch noch auf und ergänzt: "Also, schwanger sollte man ja so oder so überhaupt nicht rauchen."
Leyla Heiter zeigt sich im Anschluss sehr erschüttert angesichts der massiven Gesundheitsrisiken, die das Rauchen mit sich bringe: "Also, ich werde mir diese Broschüre auf jeden Fall zu Hause aufhängen", verkündet die 29-Jährige.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter