Evgenij tanzt innig mit einer anderen: So reagiert Motsi Mabuse auf ihren "untreuen" Ehemann

Ihr Ehemann Evgenij Voznyuk hat Motsi Mabuse mal eben so als Tanzpartnerin ersetzt. Allerdings reagiert die 44-Jährige darauf bestens gelaunt.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Sonst sieht man Motsi Mabuse (44) und Evgenij Voznyuk (41) eigentlich immer sehr verliebt gemeinsam tanzen. Doch jetzt hat Motsis Ehemann plötzlich eine andere beim ausgelassenen Schwofen im Arm. Was ist da denn los?!

Seit zehn Jahren sind Motsi (44) und Evgenij (41) ein Paar.  © Bild-Montage: Motsi Mabuse/Instagram

"Ich werde hier so langsam ersetzt", schreibt die "Let's Dance"-Jurorin mit zwei Tränen lachenden Emojis zu einem Reel, das sie mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat. "Aber mit diesem Ersatz kann ich leben."

Denn bei Evgenijs Tanzpartnerin, mit der er ausgelassen zu Ray Charles' Klassiker "Hit The Road Jack" im Schnee herum hopst, handelt es sich um die siebenjährige Tochter des Paares.

Und die Kleine zeigt durchaus, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Denn sehr zur Freude ihrer Eltern und natürlich auch von Motsis rund 750.000 Followern auf Instagram macht das Mädchen beim Tanzen eine überaus gute Figur.

Dass auch Motsi und Evgenij als Tanzpaar immer noch hervorragend funktionieren, zeigen die beiden in einem weiteren Insta-Reel, in dem sie gemeinsam ein Tänzchen im Schnee zum Besten geben.

In diesem Jahr macht Motsi Mabuse ihren Winterurlaub nicht in Südafrika, sondern in den Bergen

Seit 2017 sind die beiden verheiratet. Ein Jahr darauf kam die gemeinsame Tochter zur Welt.  © Rolf Vennebernd/dpa

Zurzeit macht die Familie einen Urlaub in den Bergen, was zu diesem Zeitpunkt für Motsi und ihre Lieben eher ungewöhnlich ist. Denn normalerweise zieht es sie zum Jahresende immer in ihre Heimat.

"Wir haben Südafrika dieses Jahr ausgelassen" schreibt sie zum Reel und betont, dass der Spirit ihres Heimatlandes aber auch im Schnee lebendig bleibt.

"Tanzen in einem 20-lagigen Schneeanzug", so Motsi weiter. "Eis kann unsere Stimmung nicht trüben und jetzt ist uns auch wieder warm."

2011 kamen Motsi und Evgenij übrigens als Profi-Tanzpaar zusammen. Aus der zunächst nur beruflichen Beziehung entwickelte sich schnell auch eine private.

Seit 2015 sind die beiden offiziell liiert und seit 2017 verheiratet. Im August des darauf folgenden Jahres kam dann die gemeinsame Tochter zur Welt.

