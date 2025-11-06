Leyla Heiter: Erotik-Roman "Shades of Grey" wurde ihr zum Verhängnis

Reality-Darstellerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) berichtete am Mittwoch auf Instagram, wie sie wegen des Erotik-Romans "Shades of Grey" blamiert wurde.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Schulzeit hielt für "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) einige äußerst unschöne Erlebnisse bereit.

Als Reality-Darstellerin schaffte es Leyla Heiter (29) zunächst in das Finale des RTL-Dschungelcamps, danach gewann sie bei "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter Eine Lehrerin habe sie etwa in der zehnten Klasse vor ihren Mitschülern blamiert und aus dem Unterricht geworfen, "weil sie in meiner Tasche das Buch 'Shades of Grey' gesehen hatte", berichtete die Frankfurterin am Mittwoch in einem Q&A auf Instagram. Sie war von einem Fan gefragt worden, ob sie eine gute Schulzeit gehabt habe. Die Blamage wegen des Erotik-Romans war allerdings nicht die einzige bedrückende Erfahrung, welche die Reality-Darstellerin und Influencerin als Schülerin machen musste. "Ich wurde gemobbt, weil ich ein Hohlkreuz hatte, und weil ich eine große Nase hatte", beginnt die längere Aufzählung der 29-Jährigen.

Leyla: "Meine Schulzeit war leider nicht so schön 🥺"