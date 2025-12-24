Weihnachten bei den Promis: Pietro Lombardi kann sein Glück kaum fassen

Köln - Beim dritten Weihnachtsevent von MontanaBlack (37) haben am Sonntagabend Influencer, YouTuber und Stars wieder untereinander gewichtelt. Mittendrin: Pietro Lombardi (30), der wohl das fetteste Geschenk absahnte.

Sänger Pietro Lombardi (30) zog beim Wichteln unter Promis eines der wertvollsten Lose. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Event selbst ist längst Kult: MontanaBlack (37), einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands, lädt seit Jahren zu seinem legendären Weihnachts-Special ein.

Für Pietro stand beim Wichtel ein großes Apple-Paket von Unternehmer Nils Schlieper bereit, samt iPhone 17, iPad und Apple-Kopfhörer inklusive. "Das ist crazy!", rief er völlig überrascht beim Auspacken.

Neben einem jungen Mädchen, das sich über eine Rolex Datejust 36 freuen durfte, hatte Pietro also richtig Glück beim Ziehen und sackte eines der materiell wertvollsten Geschenke des Abends ein.

Ganz anders lief es bei seinem Kollegen PA Sports: Während andere sich über iPhones, VR-Brillen, Rolex-Uhren oder Sammlerstücke freuten, ging der Rapper mit einer Topfpflanze nach Hause.

Pietro war direkt nach ihm dran und zeigte sich mitfühlend: "Sag mir, was du haben willst, ich schick dir mein Bruder. Wir teilen wie Brüder." PA lehnte das Angebot aber freundlich ab.