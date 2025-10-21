Leyla Heiter will Veränderungen und nimmt "hinfliegen und weinen" in Kauf

Frankfurt am Main - Sie werde vermutlich mehrmals "hinfliegen und weinen", doch "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) möchte in jedem Fall gravierende Änderungen in ihrem Leben vornehmen, wie sie am späten Montagabend in einem "kleinen Deep Talk" auf Instagram verriet.

Als Reality-Darstellerin erreichte Leyla Heiter (29) das Finale beim RTL-Dschungelcamp, danach siegte sie bei "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Es könne sein, dass sie bei den kommenden neuen Projekten einige Male "hinfliegen und weinen" werde, räumte die Frankfurterin ein, doch davon wolle sie sich nicht abhalten lassen.

Sie sei an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie merke, "es muss sich einfach was ändern und ich muss jetzt einfach Entscheidungen treffen".

"Ihr werdet das nicht von heute auf morgen sehen, aber es wird auf jeden Fall in meinem Leben einige Veränderungen geben, große Veränderungen geben, und step by step werde ich Euch natürlich auch daran teilhaben lassen", erklärte die 29-Jährigen gegenüber ihren Fans.

Sie gab jedoch keinen Hinweis, in welche Richtung sie ihr bisheriges Leben weiterentwickeln möchte. Allerdings sprach sie in der Vergangenheit davon, dass sie sich auch vorstellen könne, in die Gastronomie zu gehen: Sie dachte damals laut darüber nach, irgendwann "einen richtigen Dönerladen aufzumachen".