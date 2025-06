Leyla Lahouar verhilft Mike Heiter zu völlig neuer Erfahrung im Bett

Frankfurt am Main - Weil sie eine schönheitschirurgische Veränderung an sich vornehmen ließ, konnte Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (29) ihrem Verlobten Mike Heiter (33) zu einer neuen körperlichen Erfahrung verhelfen.

Alles in Kürze

Wohl aus diesem Impuls heraus wandte sich die 29-Jährige an ihren Verlobten, der neben ihr im Bett lag: "Schatz, gibst Du mir einen entschlauchten Kuss?"

Sie könne bereits einen deutlichen Unterschied beim Volumen ihrer Lippen wahrnehmen, erklärte Leyla und gab dann unumwunden zu: "Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen unwohl, weil sich so denke: 'Wo ist mein Schlauchboot hin?'"

In der Nacht zu Mittwoch wandte sich die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln dann abermals an ihre Fans: "Meine Lippen sind jetzt aufgelöst."

Sie sei auf dem Weg nach Düsseldorf, um ihre Lippen "auflösen" zu lassen, berichtete die "Promi Big Brother"-Siegerin am Dienstagmittag in einer Instagram-Story.

"Eigentlich küsst Du ja jetzt, als würdest Du eine andere Frau küssen", gab die 29-Jährige zu bedenken und verlangte ein Statement hierzu von ihrem Partner. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Danach unterhielten sich Leyla und Mike darüber, dass es für beide ein neues Gefühl sei, einander zu küssen.

"Ich spüre jetzt einfach richtig Mikes Lippen", sagte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Auch der 33-Jährige gab zu: "Das fühlt sich anders an". Bislang waren alle Küsse des Paares durch die Hyaluronsäure in Leylas Lippen geprägt gewesen.

Noch etwas später lag die 29-Jährige mit dem Kopf an die Schulter ihres Partners gelehnt und sagte mit schelmischem Tonfall: "Aber eigentlich küsst Du ja jetzt, als würdest Du eine andere Frau küssen. Sag' mal was dazu!" Mit den letzten Worten legte sie lächelnd ihre Hand an Mikes Hals.

"Nein, ist nicht so", beteuerte der 33-Jährige, es fühle sich nur "anders an".

"Da hat der Herr Heiter sich ja noch mal gerettet", erwiderte Leyla und fragte sofort nach: "Und, was fandest Du besser?"

"Alles gut", bekräftigte ihr Verlobter und die 29-Jährige lachte schallend.

Die Szene zeigt, dass die sprichwörtliche Chemie zwischen dem Paar wieder stimmt. Die Beziehungs-Krise von Anfang Mai gehört offenbar endgültig der Vergangenheit an.